В пресс-службе министерства молодежной политики республики сообщили, что рюкзаки с канцелярией и книгами получили 11 детей

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Школьные наборы доставили детям в освобожденное от ВСУ Курахово ДНР в рамках первой гуманитарной акции "Движения первых" в этом городе, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики республики.

"В Курахове состоялась первая гуманитарная акция "Движения первых" ДНР, направленная на поддержку детей, пострадавших от обстрелов, - сказано в сообщении. - Для большинства ребят это была первая возможность за долгое время лично пообщаться с представителями общественного движения, открытыми к диалогу, заботе и совместной деятельности".

Отмечается, что наборы доставил председатель совета регионального отделения организации Денис Чернобай. Рюкзаки с канцелярией и книгами передали 11 школьникам. Всех желающих приняли в ряды движения и рассказали о его мероприятиях и акциях.

"Доставили письма от наших активистов из Донецка, чтобы ребята знакомились, дружили. Этим детям не хватает общения между сверстниками. Наша главная задача - показать, что они не одни, мы рядом. Всем предлагаем любую помощь", - цитирует Чернобая пресс-служба Минмолодежи республики.

По данным Минобороны РФ, Курахово освободили 6 января. В начале апреля руководитель региона Денис Пушилин заявил об организации выездной торговли и регулярного медицинского обслуживания в населенных пунктах Кураховского округа. В июне врио премьер-министра ДНР Андрей Чертков сообщил ТАСС о планах наладить стабильное электроснабжение Курахова и соседних населенных пунктов в ближайшее время. В свою очередь Пушилин отметил, что на это направят порядка 2 млрд рублей.