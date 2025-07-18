Для любителей бега подготовили три дистанции по Садовому кольцу - на 5, 10 или 15 километров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Большой фестиваль бега - Big Run Fest стартует в субботу вечером на Садовом кольце в Москве. Участников ждут забеги от 5 до 15 км, а также большая развлекательная программа.

Как сообщается на сайте мэра столицы, спортивно-музыкальный праздник проводится в городе впервые. Он начнется в 19:00 и завершится после захода солнца. Для любителей бега подготовили три дистанции по Садовому кольцу - на 5, 10 или 15 километров. Присоединиться к забегам могут как дети, так и взрослые. Так, к забегу на самую короткую дистанцию допускаются участники в возрасте от 14 лет, на среднюю - от 16 лет, а на самую длинную - старше 18 лет. Трех лучших бегунов на каждой дистанции наградят, а все финишировавшие получат памятные медали.

Также для гостей фестиваля подготовили большую развлекательную программу. На главную сцену выйдут артисты разных музыкальных жанров. В том числе зрителей ждет выступление живого оркестра и танцевальное шоу. На Садовом кольце также откроются малые сцены - "Общайся", "Веселись", "Узнавай" и "Зажигай". Там пройдут мастер-классы, тренировки, музыкальные выступления, встречи с блогерами и лекции.