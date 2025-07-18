Для продления вида на жительства от ветерана потребовали заполнить анкету, которая критиковала Россию

ПСКОВ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области окажут всестороннюю поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову, который вернулся в Россию из-за нынешнего политического курса, поддерживаемого Латвией. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Василий Москальенов родился в Ульяновской области, но проживал в Латвии. В июле у него истекал срок действия вида на жительство. Для его продления от ветерана потребовали заполнить анкету, которая критиковала Россию. Ветеран на это не согласился и решил вернуться на родину, поскольку сохранил российское гражданство.

"То, что 98-летний ветеран Великой Отечественной войны столкнулся с такой подлостью, для нас, конечно, большое удивление. Василий Максимович не стал подписывать бумагу, клеймящую свою Родину, не стал отказываться от того, что он русский, от принципов нашего государства. Он принял решение переехать и выдержал натиск уже не первый раз в своей жизни. Конечно, мы сделаем все необходимое, чтобы он почувствовал, что вернулся на Родину. Здесь его любят, уважают, благодарны за все, что он сделал", - сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

По словам Ведерникова, власти Псковской области окажут Василию Москальенову всю необходимую адресную помощь на региональном уровне, а также помогут быстрее получить федеральные меры поддержки.