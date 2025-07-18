Эти льготы положены людям до 35 лет, состоящим в браке, однако нередко они годами ждут своей очереди на получение субсидий и в итоге остаются без них, пояснил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пары в возрасте до 35 лет, которым положены жилищные субсидии, часто так и не дожидаются своей очереди. Нужно гарантировать молодым семьям получение таких льгот, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Есть программа обеспечения жильем молодых семей, предусматривающая льготы. Но семьи очень долго стоят в очереди - по многу лет. Даже если появился ребенок. И очень много пар уже выходит из возраста молодых семей, так и не получив льготу на жилье", - описал он ситуацию.

Рыбальченко подчеркнул, что эту проблему нужно решать. "Например, предусмотреть, что, если молодые семьи попали в очередь, они должны в ней оставаться. И получить жилье. То же самое должно быть для многодетных. Нужно, чтобы здесь у нас было какое-то понятное правило для самих семей. У них должна быть уверенность, что они не будут исключены из очереди по возрасту. Сейчас такой уверенности у молодых людей нет", - заметил эксперт.

В России действует программа "Молодая семья", которая позволяет получить от государства субсидию на жилье. На этой неделе один из сотрудников Магнитогорского металлургического комбината попросил президента РФ Владимира Путина скорректировать программу и давать льготы авансом тем, у кого еще нет детей.

Однако фактически программа и сейчас доступна "семьям с детьми или без". Субсидия парам без детей составляет 30% расчетной стоимости жилья, с детьми - 35%. Но для ее получения нужно встать на учет и дождаться своей очереди. Потратить деньги можно на погашение ипотеки или покупку жилья иным способом.

Чтобы претендовать на льготу, нужно соответствовать определенным критериям. Пары должны нуждаться в улучшении жилищных условий и быть не старше 35 лет. Доходы семьи должны позволять погасить оставшуюся сумму.