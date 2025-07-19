Согласно данным эквайринговой сети банка, в первой половине 2025 года доля платежей через СБП от их общего числа в фастфуд-кафе выросла до 37%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общее количество платежей через Систему быстрых платежей (СБП) в ресторанах в первом полугодии 2025 года выросло в два раза в сравнении с тем же периодом годом ранее. В точках быстрого питания - рост на 57%, показало исследование банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

Согласно данным эквайринговой сети банка, в первой половине 2025 года доля платежей через СБП от их общего числа в фастфуд-кафе выросла до 37% с 24% годом ранее. Тогда как доля платежей через СБП в ресторанах от их общего числа оказалась значительно ниже, чем в фастфуд-кафе. Однако она также выросла по сравнению с первой половиной 2024 года - до 5% с 2% соответственно.

В целом, согласно исследованию, россияне стали больше тратить в точках быстрого питания и ресторанах. Так, средний чек одной покупки в фастфуд-кафе в первом полугодии 2025 года вырос до 525 рублей с 431 рубля годом ранее. Средний чек в ресторанах также вырос. Согласно статистике банка, в первом полугодии текущего года он составил 2 132 рубля, тогда как годом ранее был 1 787 рублей.

В рамках исследования в эквайринговой сети "Русского стандарта" (занимает пятое место по величине в России) экспертами банка были изучены все покупки по картам в первой половине 2025 и 2024 гг. в категориях "точки быстрого питания" и "рестораны".