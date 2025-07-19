Продолжаются восстановительные работы, об этом сообщили в РЖД

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Движение поездов на электротяге по двум путям открыто на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области после приостановки из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

"В 09:19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыто на электротяге по двум путям", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам. РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.

В РЖД также добавили, что восстановительные работы на перегоне Лихая - Замчалово продолжаются.

Как уточнили в компании, больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД.