Как уточняют авторы издания "Хайнань жибао", Санья обладает "секретом прохлады, таящейся в тропиках"

ХАЙКОУ /Китай/, 19 июля. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань в летний сезон пользуется большой популярностью среди туристов и привлекает потоки отдыхающих со всего мира. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточняют авторы издания, Санья обладает "секретом прохлады, таящейся в тропиках". В частности, всеобщее внимание привлекают такие виды отдыха, позволяющие забыть про зной, как выход в море на яхте, дайвинг, серфинг, посещение лесных парков, прыжки с парашютом и увлекательный шопинг в магазинах беспошлинной торговли.

Удачный природный ландшафт острова, расположенного в районе 18 градуса северной широты, позволяет сочетать отдых на пляже с поездками в горы. Морской ветер постоянно несет с моря свежесть, нейтрализуя жар солнечных лучей.

Особенно комфортно в Санье становится с наступлением сумерек, когда начинают работать ночные рынки и отдыхающие могут посетить различные культурно-развлекательные мероприятия, например, световое шоу в масштабном аквапарке Atlantis. Как отмечается, 3 июля в городе официально начался сезон культурного туризма, который продлится до сентября.

Местные туроператоры предлагают интересные маршруты пляжного кемпинга, устраивают промоакции со скидками, а многочисленные культурно-развлекательные достопримечательности привлекают толпы посетителей, стимулируя развитие потребительского сектора Хайнаня. Кроме того, летом Санья организует всевозможные увлекательные спортивные мероприятия.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. По официальной оценке, в 2024 году его валовый продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых.