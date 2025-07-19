Глава РПЦ поздравил артиста с 90-летием, отметив его значение в истории российского кинематографа и мультипликации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил народного артиста Василия Ливанова орденом Андрея Иконописца I степени и поздравил с 90-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

"Уважаемый Василий Борисович! Примите искренние поздравления со знаменательной датой - 90-летием. Посвятив жизнь искусству, вы развили и усердными трудами приумножили данные вам Господом яркие таланты. Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Андрея Иконописца (I степени)", - говорится в поздравлении.

Патриарх отметил непреходящее значение творчества Ливанова для истории кинематографа. "Не будет преувеличением сказать, что отечественное киноискусство и мультипликацию второй половины XX века невозможно представить без ваших творческих работ, благодаря которым целый ряд кинолент стал настоящей классикой и пользуется популярностью у разных поколений зрителей, находящих в созданных вами образах примеры благородства, великодушия и справедливости", - продолжил он.

"Желаю вам крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи от Господа и благословенных успехов во всех добрых делах и начинаниях", - заключил предстоятель РПЦ.