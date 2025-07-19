Премьер-министр РФ отметил, что его игра многие годы восхищает поклонников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летним юбилеем, отметив, что его игра многие годы восхищает поклонников.

"Талантливый человек талантлив во всем - это про вас - замечательного актера, режиссера, сценариста и писателя. Многие годы Вы восхищаете поклонников своей игрой, искусством перевоплощения, умением быть разным, но неизменно убедительным и органичным", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

По словам Мишустина, в каждой роли, сценарии, рассказе Ливанова отмечается яркая индивидуальность, глубина, философский взгляд. "Ваше творчество наполнено особой энергией добра. И потому оно пользуется огромной любовью людей всех поколений", - добавил премьер-министр.

Мишустин пожелал ему удачи, здоровья и благополучия.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Актер снялся в более чем в 40 фильмах, среди них - "Коллеги" по повести Василия Аксенова (1962), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Ярославна, королева Франции" (1978). Известность не только в СССР, но и во всем мире Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986).