В МЧС предупредили о ливне и грозе в Москве 19 июля

В ведомстве призвали не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, ливне, грозе и сильном ветре в столице до конца дня в субботу, 19 июля.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 13:00 мск 19 июля и до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра [могут достигать] 17 м/с", - сказано в сообщении пресс-службы главка.

В ГУ МЧС посоветовали водителям снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров на дороге: обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. "Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны", - добавили в пресс-службе.