По запросам туристов будет запрашиваться продление проживания в гостиницах, отметили в ассоциации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Туроператоры выразили готовность помочь туристам, которые не могут вернуться с южных курортов после приостановки движения из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По запросам туристов, как и всегда в подобных случаях, будем запрашивать продление проживания в гостиницах", - сказали АТОР в "Интуристе", добавив, что пока никто из отдыхающих туроператорам не жаловался.

Об отсутствии жалоб также сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, восстановление движения продолжается. Кроме того, "Гранд сервис экспресс" сообщал о задержках 12 поездов в Крым и из Крыма.