Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук отметил, что на перевозку выделят 24 автобуса

ГЕНИЧЕСК, 19 июля. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов между Каховкой и близлежащими селами, а затем и другими населенными пунктами Херсонской области будет восстановлено. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года ВСУ атаковали автотранспортное предприятие в Каховке, в результате чего пострадали пять его сотрудников. Также было уничтожено несколько автобусов.

"Мы начали подготовку к запуску муниципальных маршрутов. Документация готова. Перевозчик определен. <…> В ближайших планах связать автобусным сообщением все села с Каховкой и другими городами Херсонской области. Сотрудники профильного отдела сейчас работают над этим вопросом", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что к запуску в округе в первую очередь планируются семь маршрутов, в том числе связывающие Каховку с Любимовкой, Тавричанкой, Чернянкой, Богдановкой.

"Наш округ получит 24 автобуса. Распоряжение правительства уже подписано. 18 из них - низкопольные городские автобусы MAN, шесть - автобусы средней вместимости "Эталон". Первые четыре автобуса получим в ближайшие дни. Оставшиеся 20 планируем доставить в наш округ в течение следующей недели", - добавил Филипчук.