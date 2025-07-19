Раздача проходит на вокзалах и станциях Ростовской области, сообщили в РЖД

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Раздача воды и сухих пайков пассажирам, которые не могут вернуться с южных курортов после приостановки движения из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА, ведется на вокзалах и станциях Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

"На вокзалах и станциях Ростов Главный, Лихая, Каменская, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтная, Россошь, Лиски, Волгоград ведется раздача бутилированной питьевой воды и сухих пайков. Так, только на вокзале Ростов Главный роздано более 3 500 бутылок воды. Всего пассажирам в поездах и на станциях передано почти 8 тысяч наборов питания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, еще 15 тыс. наборов питания будет поставлено в ближайшее время. Ведется постоянное информирование пассажиров о времени задержки поездов, работают справочные, добавили в РЖД.

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается. Кроме того, "Гранд сервис экспресс" также сообщал о задержках 12 поездов в Крым и из Крыма.