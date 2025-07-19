Водоснабжение Мелитополя планируется полностью восстановить к 21 июля

Специалисты работают круглосуточно, отметили в администрации городского округа

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. В некоторых районах Мелитополя наблюдаются перебои с подачей воды. Работы по нормализации водоснабжения планируется завершить к понедельнику, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа Мелитополь.

Там уточнили, что на территории городского округа фиксируется неравномерное водоснабжение: в одних районах вода подается в штатном режиме, в других наблюдаются перебои с подачей воды.

"В настоящее время резервуары постепенно наполняются, как только их уровень достигнет необходимой отметки, подача воды будет полностью восстановлена. Для улучшения ситуации был подключен новый водовод. Специалисты работают круглосуточно, чтобы полностью нормализовать водоснабжение уже к понедельнику", - говорится в сообщении со ссылкой на ГУП "Вода Запорожья".