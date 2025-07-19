Свадебные церемонии провели для трех пар, сообщила начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Свадебные церемонии впервые прошли на площадке "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Впервые в этом году мы проводим церемонии бракосочетания на площадках проекта "Лето в Москве". Пары могут выбрать одно из пяти пространств в центре столицы. Мы уже получили более 100 заявлений на регистрацию брака на данных площадках. На Болотной площади первые церемонии бракосочетания прошли 18 июля. Их проводят в павильоне "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве", похожем на оранжерею с живыми цветочными композициями и водопадом", - рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Отмечается, что церемонии бракосочетания провели для трех пар. Молодоженам подарили специально подготовленные наборы от участников проекта "Сделано в Москве".

Свадьбы в павильоне "Зеленый маркет" в рамках проекта "Новые адреса счастья" будут проходить до 3 сентября.