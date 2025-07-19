Все случаи проходят без острых симптомов, сообщила газета "Гуанчжоу жибао"

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения лихорадкой чикунгунья в городе Фошань (провинция Гуандун, Южный Китай) возросло примерно до 1,2 тыс. человек. Об этом сообщила газета "Гуанчжоу жибао" со ссылкой на информацию трех районных управлений здравоохранения.

Как уточняется, по состоянию на 18 июля 1 161 человек, то есть примерно 97% из указанных случаев, были выявлены на территории района Шуньдэ. Это в 2,4 раза больше, чем 15 июля, когда количество заразившихся там составляло 478 человек.

Все случаи проходят без острых симптомов, однако в связи с риском заражения и для предотвращения перерастания вспышки в эпидемию 19-20 июля на предприятиях и в учреждениях, в школах, на стройплощадках и в сельской местности, а также в жилых помещениях нескольких районов Фошаня городская администрация организовала масштабную санитарную кампанию по ликвидации комаров и зачистке мест их размножения.

Симптомы заражения вирусом чикунгунья - сильные боли в суставах и мышцах, тошнота, усталость, сыпь и отеки. Изначально он был распространен на территории Индии, в прочих странах Азии, а также в Африке (на языке суахили "чикунгунья" означает "сгибающий" - прим. ТАСС), однако в последние годы его вспышки зафиксированы в Европе и Америке. В качестве переносчиков выступают комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут передавать и другие вирусы, включая лихорадку Денге.