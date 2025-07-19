Использование Молдовы в качестве плацдарма против России имеет смысл только в том случае, если в Брюсселе считают, что юг Украины больше не может выполнять эту функцию, заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Усилия лидеров НАТО и Евросоюза по милитаризации и превращению Молдавии в плацдарм против России говорят об их опасениях скорой утраты Киевом контроля над оставшейся частью черноморского побережья. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"Использование Молдовы в качестве плацдарма против России имеет смысл только в том случае, если в Брюсселе считают, что юг Украины больше не может выполнять эту функцию", - считает эксперт. По его мнению, в ЕС и НАТО, судя по всему, пришли к выводу, что украинские власти больше не могут военным путем удерживать контроль над расположенными по обе стороны от Одессы историческими областями Едисан и Буджак, который "рано или поздно перейдет к России".

Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО. В Молдавии была одобрена программа перехода на стандарты НАТО, а также принята новая стратегия национальной безопасности, в которой главной угрозой республики названа Россия.

14 июля 2025 года в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщали, что североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в качестве "тарана" в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине".