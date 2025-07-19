Речь идет не только о Приднестровье, но и об Абхазии, Южной Осетии, а также о Крыме, заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса будут пытаться ослабить позиции России везде, где сохраняются неурегулированные территориальные споры и тлеющие военные конфликты. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"Разумеется, НАТО будет пытаться бросить вызов России во всех отношениях и везде, чтобы выявить слабые места и в долгосрочной перспективе ослабить позиции России", - отметил военный. По его оценкам, усилия стран альянса будут направлены прежде всего на те регионы, где "сохраняются неурегулированные конфликты". Речь идет не только о Приднестровье, но и об Абхазии, Южной Осетии, а также о Крыме. В связи с этим Боссхард подчеркнул важность условий, на которых может быть достигнуто возможное перемирие на Украине.

14 июля в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщали, что североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в качестве "тарана" в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине".