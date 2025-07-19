Пассажирам предоставляется горячее питание, сообщили в компании

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Четырнадцать поездов по направлению в Крым и из него задерживаются в пути следования, сообщила компания "Гранд сервис экспресс".

Так, по состоянию на 13:00 мск, в Крым задерживаются поезда №75/76 Омск - Симферополь, отправлением 16:07, задержка около 6 часов, №97/98 Москва - Симферополь, отправлением 18:07, задержка около 6 часов, №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 18:07, задержка 10,5 часа, №67/68 Москва - Симферополь, отправлением 18:07, задержка 8,5 часа, №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 18:07, задержка 7,5 часа, №91/92 Москва - Севастополь, отправлением 18:07, задержка 1,5 часа.

Из Крыма, по данным на 13:00 мск, задерживаются поезда №17/18 Симферополь - Москва, отправлением 18:07, задержка 8 часов, №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 18:07, задержка 6 часов, №163/164 Феодосия - Москва, отправлением 18:07, задержка 7 часов, №473/474 Симферополь - Смоленск отправлением 18:07, задержка 6,5 часа, №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 18:07, задержка 4 часа, №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 18:07, задержка 4,5 часа, №167/168 Симферополь - Москва отправлением 18:07, задержка около 4 часов, №173/174 Евпатория - Москва отправлением 18:07, задержка около часа.

В компании предупредили, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам предоставляется горячее питание. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в "Гранд сервис экспресс".

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, восстановление движения продолжается.