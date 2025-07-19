Участники автопробега возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Активисты прошли путь протяженностью более 6 тыс. км, сообщила руководитель Ростовского регионального патриотического движения "Дороги славы - наша история" Ася Компаниец

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Участники стартовавшего в Ростове-на-Дону патриотического автопробега по местам боевой славы России и Белоруссии "Дороги славы - наша история" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля, завершив маршрут протяженностью более 6 тыс. км, передает корреспондент ТАСС.

"Это десятый автопробег "Дороги славы - наша история", который прошел по местам боевой славы России и Белоруссии, мы 14-е сутки в дороге. <…> Этот автопробег - более 6 тыс. км. Мы посетили восемь крупных городов, в числе которых Ростов-на-Дону. Калуга, Смоленск, Тула, Витебск, Минск, Брест", - сказала журналистам после церемонии возложения организатор, руководитель Ростовского регионального патриотического движения "Дороги славы - наша история" Ася Компаниец.

Она уточнила, что по ходу маршрута в каждом городе участники - 30 молодежных активистов из различных вузов Ростова-на-Дону - посещали места боевой славы, музейные комплексы, захоронения, давали концерты и встречались с молодыми людьми и неравнодушными гражданами. Мероприятия патриотической акции посетили более 7 тыс. человек.

Ежегодный патриотический автопробег "Дороги славы - наша история" проходит в этом году с 6 по 20 июля по местам боевой славы России и Белоруссии. Акция стартовала в Ростове-на-Дону. Главными целями автопробега являются сохранение культурно-исторического наследия, недопущение фальсификации истории, патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие общественной дипломатии и налаживание международных отношений.

Акция проводится с 2016 года по инициативе молодежи Ростова-на-Дону при поддержке Министерства иностранных дел России, Россотрудничества, правительства Ростовской области, городской Думы и администрации Ростова-на-Дону, командования Южного военного округа, Дома офицеров Южного военного округа, Ростовского государственного университета путей сообщения, партии "Единая Россия".