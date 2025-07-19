Перед гостями мероприятия выступят солисты из различных стран, отметил министр правительства столицы Сергей Черемин

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры открылся в московском Саду "Эрмитаж". Мероприятия дней культуры стали уже традицией и собирают много гостей. Организаторами, в частности, выступили правительство Москвы и дипломатические представительства стран региона.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что инициатива проведения первого фестиваля была поддержана латиноамериканскими странами четыре года назад. "Мы подготовили большое количество мероприятий, которые оставят неизгладимый след в вашем сердце. Перед вами выступят солисты из различных стран, прекрасные коллективы, - сказал Черемин. - Все это будет нашим вкладом в укрепление дружбы между нашими странами, между нашими столицами".

Заместитель главы Латиноамериканского департамента МИД РФ Елена Кудрявцева рассказала, что практически вся жизнь сотрудников департамента связана с регионом. "Фестиваль дает возможность ближе познакомиться с богатейшим миром культуры региона. Самое главное в Латинской Америке - это люди. Благодаря контактам между людьми, развиваются отношения между странами, - обратила внимание дипломат. - Пусть фестиваль станет настоящим праздником дружбы между Россией и Латинской Америкой".

Посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес подчеркнул, что мероприятия стали платформой для диалога и взаимопонимания. "Сад "Эрмитаж" вновь наполнится танцами, яркими вкусами, - сказал посол. - Каждое из посольств с любовью и вниманием подготовило мероприятия от гастрономии до киноискусства".

На сцене под ритмы самбы начался настоящий бразильский карнавал, затем эстафету принял коллектив из аргентинской Патагонии и другие ансамбли из различных государств. Гости фестиваля могут пройти мастер-классы по румбе, сальсе и другим танцам. Гастрономическая часть включает традиционные блюда, включая кесадилью, буррито, напитки из экзотических фруктов. На площадке бродят музыканты мариачи, исполняя известные композиции.