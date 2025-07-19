Суда коммунального флота ежедневно убирают иловые отложения, собирают мусор и ликвидируют поверхностные загрязнения, сообщил мэр столицы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Качество воды в Москве-реке улучшается каждый год из-за масштабной реконструкции городских очистных сооружений и внедрению технологии удаления примесей из сточных вод. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Качество воды в Москве-реке из года в год улучшается. Во многом это происходит благодаря масштабной реконструкции городских очистных сооружений и внедрению технологии глубокого удаления азота и фосфора из сточных вод", - написал мэр.

Собянин отметил, что каждый день на протяжении 50 лет 30 судов коммунального флота убирают иловые отложения, собирают мусор и ликвидируют поверхностные загрязнения. Кроме того, специалисты экологического управления ГУП "Мосводосток" круглый год отбирают пробы воды и анализируют ее гидрохимический состав. Для этого используется современное оборудование, способное определить наличие всевозможных примесей и выдавать результаты исследований с большей точностью.

Также за состоянием набережных, мостов и причалов следят сотрудники ГБУ "Гормост", которые регулярно очищают сооружения и при необходимости ремонтируют их. "В этом году обновили причал "Фили" и "Новоспасский", а еще приступили к реконструкции причала "Лужники-центральный", - добавил мэр.

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах отвечают за безопасность горожан, а сотрудники Центра организации дорожного движения помогают пассажирам на причалах и следят за безопасностью в акватории с помощью камер.

"Москва-река - это душа города, огромное богатство, которое должно радовать людей. Еще чуть больше 10 лет назад набережные были мало приспособлены для пешеходов, не хватало удобных подходов к воде, инфраструктуры. Теперь это прогулочные зоны для отдыха и занятий спортом. Очень популярны и речные прогулки", - отметил мэр.