Бригады энергетиков остаются в готовности, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Энергоснабжение восстановили в Ростовской области после отключения, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Энергослужбы РЖД возобновили подачу напряжения на одну из подстанций. Это позволило "Донэнерго" в 12:00 [мск] восстановить электроснабжение в микрорайоне Лиховской. Штатное электроснабжение восстановлено полностью. Бригады энергетиков остаются в готовности. Ночью энергетики восстановили снабжение для всех пяти населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Слюсарь также добавил, что в Каменске повреждения получили девять частных домов, пять автомобилей и хозпостройки. По адресам пострадавших домов введен муниципальный режим ЧС, сейчас комиссия продолжает подомовой обход и уточняет степень повреждений. Глава региона добавил, что власти муниципалитета при необходимости готовы предоставить людям временное жилье.

Ранее губернатор области сообщил, что ночью военные отразили массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Ранение получила женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней степени тяжести она была доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения находились пять населенных пунктов, где проживают около 2 тыс. человек.