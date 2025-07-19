Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начались работы по проектированию

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский скоростной диаметр (МСД) соединят с Курганской улицей, уже начались работы по проектированию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Планируется построить и реконструировать 6,5 км дорог, в том числе возведут три эстакады: для правоповоротного съезда с Проектируемого проезда №1913 на МСД в сторону севера, для левоповоротного съезда с Проектируемого проезда №1913 на МСД в сторону юга, для левоповоротного съезда с северного направления МСД к станциям МЦК Локомотив, метро "Черкизовская" и Восточному вокзалу", - написал Собянин.

Кроме того, в порядок приведут Амурскую и Тагильскую улицы, 1-й и 2-й Иртышские проезды и улицу Бирюсинку. На пересечении Амурской улицы и Амурского переулка построят подземный пешеходный переход. Работы планируется завершить в 2028 году.

Как отметил мэр, новые искусственные сооружения и дороги улучшат транспортную доступность районов Гольяново, Метрогородок и Северное Измайлово. Кроме того, станет проще добираться до новых жилых кварталов, в том числе по программе реновации.