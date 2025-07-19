Он завершит путешествие в ЦФО, где с 29 сентября по 2 октября пройдет заключительный этап состязания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Флаг Всероссийского педагогического конкурса "Мастер года" прибыл в Ростов-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

Эстафета стартовала 28 февраля в Тюмени, где в 2024 году проходил финал конкурса. Планируется, что флаг побывает во всех регионах России и завершит путешествие в Центральном федеральном округе, где с 29 сентября по 2 октября состоится заключительный этап состязания.

Как рассказал ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников, педагоги Южного федерального округа стали активными участниками заявочной кампании конкурса. В этом году число заявок на участие в конкурсе от ЮФО почти достигло тысячи.

"Число участников конкурса "Мастер года" продолжает расти из года в год. Это свидетельство доверия мастеров и преподавателей колледжей к нашему проекту, доказательство его востребованности и нужности. В Южном федеральном округе число конкурсантов в этом году выросло вдвое, и я хочу выразить благодарность каждому за активную профессиональную позицию, мастерство и желание двигаться вперед и развиваться", - сказал он.

До конца июля флаг побывает во всех регионах Южного федерального округа, а затем эстафету примет Сибирский федеральный округ.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится с 2021 года и является площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий.

Организаторы конкурса "Мастер года" - Министерство просвещения РФ и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор - Институт развития профессионального образования.