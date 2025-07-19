Плод заменят на новый, и это не повлияет на целостность работы, пояснили в администрации выставочного центра

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Посетитель выставки современного искусства, организованной в центре Помпиду-Метц на востоке Франции, испортил инсталляцию "Комедиант" с приклеенным к стене бананом, одна из копий которой была продана в прошлом году за €6,2 млн. Как сообщает радио Ici, посетитель выставки откусил кусок от плода.

Инцидент произошел в прошлую субботу, 12 июля. Посетитель выставки "Бесконечное воскресенье" остановился перед работой Маурицио Каттелана, затем внезапно сорвал со стены банан, очистил его и успел откусить кусок, прежде чем вмешались охранники. Впрочем, как утверждает радиостанция, многие посетители не обратили внимания на произошедшее и не сразу заметили отсутствие экспоната.

Администрация выставочного центра заверила, что "целостность работы не нарушена", поскольку сам банан по сути является продуктом со сроком годности и регулярно заменяется. Автор инсталляции в свою очередь посетовал на то, что посетитель "перепутал плод с самой работой". "Вместо того, чтобы съесть банан с кожурой и скотчем, он съел просто плод", - приводит его слова радиостанция.

Инсталляция "Комедиант" была в 2019 году представлена в художественной галерее американского города Майами-Бич (штат Флорида). Работа вызвала большой ажиотаж, в итоге по соображениям безопасности публичный показ этого экспоната даже пришлось прекратить: охранникам не удавалось контролировать толпы посетителей. Как заявляет сам Каттелан, его произведение - это в первую очередь идея, так что банан, являющийся частью инсталляции, необходимо периодически менять.

Радиостанция отмечает, что "Комедиант" существует в трех экземплярах. В 2019 году он смог продать работу за $120 тыс. прямо на выставке в Майами-Бич. В 2024 году одна из версий была продана на аукционе в Нью-Йорке за $6,2 млн при оценочной стоимости в $1-1,5 млн. Его покупатель - создатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сунь (китайское имя - Сунь Юйчэнь) - спустя неделю съел банан в ходе специально созванной пресс-конференции, заявив, что данный экземпляр был гораздо вкуснее других бананов.