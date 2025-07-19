Минобрнауки: выпускники вузов способствуют технологическому лидерству страны

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова пожелала выпускникам мечтать, верить в свои силы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова пожелала выпускникам российских вузов двигаться вперед и способствовать технологическому суверенитету страны. Такое заявление она сделала на Всероссийском студенческом выпускном "Твой выпускной".

В событии принимают участие выпускники вузов, которые имеют выдающиеся достижения в сфере молодежной политики и воспитательной деятельности. Цель "Твоего выпускного" - отметить вклад и сопричастность студентов к развитию вузов и молодежной среды, а также сформировать сообщество выпускников, готовых и дальше развивать образование, науку, культуру России.

"Очень здорово, что в этом году мы проводим выпускной в Национальном центре "Россия", потому что Национальный центр "Россия" - это место силы для всех. И когда ребята оказываются в таком центре, мне кажется, это еще больше убеждает их [идти] вперед к тому, чтобы непосредственно их действие привело к технологическому лидерству и технологическому суверенитету [России], чтобы их активная гражданская позиция помогала нам двигаться и развиваться", - сказала она.

Замминистра также пожелала выпускникам "мечтать, верить в свои силы, двигаться и всегда помнить, что Россия - страна больших возможностей".

Организаторами Всероссийского студенческого выпускного - 2025 выступают: Минобрнауки РФ, "Росмолодежь", "Россия - страна возможностей", "Движение первых" и другие. В этом году событие проходит под девизом "Будем на связи", который символизирует преемственность поколений.