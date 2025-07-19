Вице-премьер поблагодарил Президентскую академию и университет "Сириус" за организацию занятий

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко торжественно вручили дипломы участникам программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Об этом сообщили в пресс-службе Чернышенко.

"В Координационном центре правительства РФ состоялась защита проектов и вручение дипломов участникам оперативного уровня программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров поздравили участников и вручили им дипломы", - отметили в пресс-службе.

Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина на базе Президентской академии и Научно-технологического университета "Сириус" в партнерстве с ведущими вузами с 2022 года. Ее цель - формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования, объединенных общим пониманием вызовов, стоящих перед страной, и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективного управления НИИ и вузами, работы в органах власти и технологических компаниях.

Среди участников - 6 ректоров и 10 проректоров вузов, заместитель председателя правительства края, заместитель губернатора, министры регионального уровня. 24 человека имеют степень доктора наук, 46 - кандидата наук, четверо имеют звание члена-корреспондента РАН.

"С каждым потоком качество работы участников растет. Ни одна из команд не подошла к заданию формально, каждая хотела создать что-то новое, что-то свое. В качестве напутствия отмечу: очень важно, чтобы во всех проектах, которые вы будете в будущем дополнять и реализовывать, был упор не только на процесс, но также на конечный результат", - подчеркнул Фурсенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Чернышенко поблагодарил Президентскую академию и университет "Сириус" за организацию занятий. "Рад, что наша страна приобрела еще более прокачанных, более эффективных управленцев. Они помогут отечественной науке, которая как огромный корабль продолжает идти вперед и обладает большим потенциалом, придать еще большую эффективность. Мы искренне на это рассчитываем", - сказал вице-премьер.