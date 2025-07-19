Стрелковый батальон отряда "Барс-Курск" пополнят 35 бойцов

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обучение занимает 10 дней

КУРСК, 19 июля. /ТАСС/. Ряды третьего стрелкового батальона добровольческого отряда "Барс-Курск" пополнят 35 бойцов, обучение занимает 10 дней, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Уже через несколько дней ряды 3-го стрелкового батальона отряда "Барс-Курск" пополнят 35 подготовленных воинов, которые отправятся на защиту Курской земли. Обучение занимает 10 дней, в каждый из которых добровольцы минимум по шесть часов осваивают навыки военного дела под руководством опытных инструкторов с реальным боевым опытом и под наставничеством командира с позывным Алмаз", - написал он.

Врио губернатора региона отметил, что все боевые навыки добровольцы оттачивают после изучения теории и тренировок на учебных боеприпасах. Способности каждого обязательно фиксируются для того, чтобы командование могло учитывать это при постановке реальных задач. Добровольцы осваивают навыки радиоэлектронной борьбы, управления беспилотниками, их также учат тактической медицине, связи, ориентированию на местности, тактической стрельбе. Одно из самых сложных упражнений - штурм в траншее, где отрабатывается весь комплекс полученных навыков, вся программа основана на реальных опасностях, с которыми сталкиваются военные в настоящее время.

Еще одним важным направлением обучения являются занятия по подрывной работе. "Гирлянда", "нажимники", "мышеловка" - все это названия разного вида взрывоопасных ловушек, которые враг оставляет на освобожденных территориях в качестве "сюрпризов" для наших саперов. Укронацисты маскируют взрывчатки самым подлым способом: в детских игрушках, телефонах, на ветках деревьев и в дверных проемах", - добавил Хинштейн.

По словам врио губернатора, почти все новобранцы из Курской области, но есть добровольцы из Чувашии, Мурманской и Нижегородской областей. Он пожелал бойцам достойной службы и скорейшего возвращения живыми и здоровыми домой. Регион со своей стороны продолжит оказывать всемерную поддержку отряду "Барс-Курск".

Решение о создании добровольческого отряда "Барс-Курск" на территории Курской области было принято в августе 2024 года. Отряд содействует военным в рамках режима контртеррористической операции, уничтожает беспилотники, охраняет гражданскую инфраструктуру, поддерживает общественный порядок. Аналогичные подразделения созданы в Брянской и Белгородской областях.