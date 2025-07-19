В чатах украинских военнослужащих распространяется публикация от 2020 года, в которой приводится цитата Владимира Зеленского, обещавшего уйти в отставку, если он не остановит боевые действия, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Изучение общественного мнения об окончании конфликта на любых условиях, вероятно, является целью проводимой на Украине информационной кампании. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что в чатах украинских военнослужащих активно распространяется архивная публикация от 2020 года, в которой приводится цитата Владимира Зеленского, обещавшего уйти в отставку, если он не остановит боевые действия.

"Учитывая массовый характер тиражирования, вероятнее всего речь идет об информационной кампании, направленной на замер общественного мнения об окончании войны на любых условиях", - отметил собеседник.