Речь идет о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая несет большие потери, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) ВСУ, действующей в Сумской области, перестали получать компенсации от государства. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Родные и близкие военных 80-й ОДШБР сообщают, что многим вдовам пропавших без вести солдат перестали приходить какие-либо компенсации от государства", - сказал собеседник.

Эта бригада несет большие потери.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что родственники пропавших на сумском направлении украинских солдат 241-й отдельной бригады теробороны не получают компенсации и пытаются привлечь к себе внимание командования рекламой.