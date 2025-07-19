Главный судья соревнований Вадим Волоцкой сообщил, что первая гонка прошла в черте города

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июля. /ТАСС/. 50-я Соловецкая регата стартовала в Архангельске, первый гоночный этап состоялся от Красной пристани в центре города до разделительного буя Кузнечевский и обратно, рассказал ТАСС главный судья соревнований Вадим Волоцкой. Соловецкая регата - самая северная в России.

"Сегодня состоялось официальное открытие, и прошла первая гонка в черте города, чтобы все желающие могли посмотреть. Завтра в 6:30 мск уже уходим в море, маршрут этапа - остров Мудьюг - Пертоминск", - сказал Волоцкой.

В регате принимают участие восемь крейсерских яхт из Архангельска, Северодвинска и Санкт-Петербурга. В ходе соревнований яхтсмены не только выявят сильнейших, но и смогут принять участие в мастер-классах, а также пройти обряд посвящения в соловецкие юнги. Он пройдет в деревне Пушлахта. Маршрут регаты - от Архангельска до Соловков, протяженность - более 300 морских миль. На Соловецкий архипелаг яхты придут 25 июля.

О регате

Соловецкая регата - это традиционный фестиваль парусных яхт, состоящий из нескольких этапов, который проводится на акватории Белого моря с 1974 года. Инициатором регаты выступил участник Олимпийских игр Юрий Анисимов.