В управлении главы региона по молодежной политике сообщили, что в воссоздании сражения впервые поучаствовали реконструкторы из Белоруссии

ЧЕБОКСАРЫ, 19 июля. /ТАСС/. Сражение в рамках Восточно-Прусской наступательной операции, разработкой которой в 1945 году занимался уроженец Чувашии, Герой СССР Александр Боголюбов, реконструировали в республике. Помимо поисковиков из России, впервые в нем приняли участие реконструкторы из Белоруссии, сообщили ТАСС в управлении главы Чувашии по молодежной политике.

Реконструкция битвы стала главным событием IV Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов и поисковых отрядов "На рубеже", который проходит 17-20 июля в Козловском округе. По данным управления, в мероприятиях принимают участие 160 представителей поисковых отрядов и более 100 реконструкторов из 20 регионов России.

"Кульминацией фестиваля стала военно-историческая реконструкция битвы в рамках Восточно-Прусской операции 1945 года, где героически сражались наши земляки из 139-й и 324-й стрелковых дивизий. Более 80 лет назад в разработке этой операции принимал участие уроженец Чебоксар, начальник штаба Второго Белорусского фронта, Герой СССР Александр Николаевич Боголюбов. Помимо российских поисковиков, в воссоздании сражения впервые приняли участие реконструкторы из Белоруссии", - рассказали в ведомстве.

Было отмечено, что в Восточно-Прусской операции участвовали 324-я Верхнеднепровская Краснознаменная стрелковая и 139-я Рославльская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизии, сформированные в Чебоксарах. В 1945 году под руководством генерала Боголюбова штабом разрабатывались планы прорыва линий обороны противника, форсирования рек и каналов, обхода окружения противника.

Фестиваль "На рубеже" включает образовательные лекции поисковой и военно-прикладной направленности, полевые работы, встречи с ветеранами, патриотические акции, курсы молодого бойца. Организована работа интерактивных площадок, на которых можно увидеть, в частности, экспонаты с мест проведения археологических экспедиций, вооружение и военное обмундирование. Центр "Воин" представил учебные FPV-дроны, оборудование по оказанию первой медицинской помощи и основам тактической медицины.

По данным властей, в Чувашии действуют более 80 поисковых объединений, охватывающих свыше 1 тыс. детей. Поисковики проводят экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны, строительства оборонительных рубежей. Найденные экспонаты пополняют экспозиции вузов и школ. Также члены поисковых отрядов проводят экскурсии с выездами по школам республики, благоустраивают мемориалы и памятные места, ухаживают за могилами воинов.