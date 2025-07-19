Полина Гагарина открыла VK Fest в Москве исполнением гимна России

Мероприятие проходит 19 и 20 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом VK Fest открылся выступлением Полины Гагариной в Лужниках. Певица начала программу с исполнения гимна, передает корреспондент ТАСС.

Гостей в течение двух дней фестиваля, 19 и 20 июля, ждут выступления артистов, среди которых Сергей Лазарев и Anna Asti, а также встречи с блогерами, дискуссии, конкурсы и интерактивные зоны.

В первый день фестиваля на главной синей сцене выступят Элджей, Сергей Лазарев, группы Три дня дождя, Хлеб, Комната культуры и другие артисты. Кроме того, на фиолетовой сцене выступят Armich, Егор Сесарев, Андрей Катиков, IOWA, Nemiga и другие. На сцене Радио Рекорд выступят группа Кассета, Lady Waks, DJ M.E.G., Byor и другие. Белую сцену займут рэперы Хаски, Icegergert, Jakone & A.V.G и другие исполнители.

Во второй день, 20 июля, выступит "несекретный" гость. Зрители увидят на сцене Клаву Коку, Лолиту, Zoloto, Niletto, Ваню Дмитриенко и других. ТАСС - информационный партнер.