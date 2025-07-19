По словам министра внутренних дел РФ, более 1 тыс. офицеров, успешно завершивших обучение, вскоре приступят к практической деятельности

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил на Красной площади в центре Москвы выпускников университета МВД России им. В.Я. Кикотя с окончанием вуза и отметил, что в условиях проведения специальной военной операции на органы внутренних дел возлагаются ответственные задачи и уже скоро выпускникам придется применить полученные знания и умения на практике.

"Поздравляю личный состав Московского университета МВД России имени Владимира Яковлевича Кикотя с очередным выпуском специалистов для органов внутренних дел", - сказал министр.

По его словам, более 1 тыс. молодых офицеров, успешно завершивших обучение, вскоре приступят к практической деятельности. Среди них - почти 200 отличников учебы, 15 золотых медалистов, лауреаты стипендий президента РФ, правительства РФ, МВД России, научных и творческих конкурсов, чемпионы и обладатели кубков страны по различным видам спорта. Дипломы получили в том числе 45 специалистов из 16 стран Африки, Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, Южного Кавказа.

Министр отметил, что важный этап в жизни выпускников начинается в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, огромный вклад в разгром нацизма внесли органы и войска НКВД. По его словам, они первыми встали на пути агрессора, проявили массовый героизм в период тяжелейших оборонительных боев под Москвой, на территории Крыма и Кавказа, в Сталинградской и Курской битвах.

"Мы чтим память об ушедших поколениях, бережно относимся к нашей истории и помним ее уроки. И сегодня, проводя специальную военную операцию, Россия защищает свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы. В этих условиях на органы внутренних дел возлагаются ответственные задачи. Полиция обеспечивает безопасность в приграничных регионах, защиту населения от криминала", - сказал глава МВД.

Колокольцев отметил, что на всей территории страны оперативная обстановка находится под контролем. Личный состав добросовестно выполняет возложенные на него обязанности, проявляет высокие профессиональные и нравственные качества. "Вскоре и вам предстоит применить полученные в университете знания, навыки и умения. В числе приоритетных направлений - противодействие киберпреступности, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, нарушениям в сфере миграции. И здесь важно тесное взаимодействие всех подразделений нашего ведомства", - подчеркнул Колокольцев. Он добавил, что к сотрудникам полиции граждане обращаются за помощью, ждут эффективных мер реагирования, а нередко и спасения. "Вы должны оправдывать это доверие в течение дальнейшей службы", - подчеркнул глава ведомства.

Университет с потенциалом и историей

Всего за годы существования университета МВД России им. В.Я. Кикотя подготовлены 60 тыс. офицеров. Более 100 из них проходили или проходят службу в должностях высшего начальствующего состава, порядка 400 удостоены почетных званий и государственных наград РФ.