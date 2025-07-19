Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что затраты на экологическую модернизацию в рамках проекта за шесть лет составили более 9 млрд рублей

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Братский алюминиевый завод (БрАЗ), который участвует в федеральном проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" и проводит глобальную экологическую модернизацию производства, за шесть лет сократил валовые выбросы более чем на 16%. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам посещения предприятия губернатором Игорем Кобзевым.

"Более чем на 16% сократились валовые выбросы на Братском алюминиевом заводе с 2019 года - за период участия предприятия в федеральном проекте "Чистый воздух" национального проекта "Экология" (с 2025 года - нацпроект "Экологическое благополучие"). Затраты на экологическую модернизацию в рамках федпроекта за этот период составили более 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Компания "Русал" реализует на БрАЗе проект экологической модернизации производства с целью снижения выбросов и выполнения задачи федеральной программы "Чистый воздух". Фактически строится новое предприятие с внедрением современных технологий и высоким уровнем автоматизации. Как отметил Кобзев, в результате кратно сократятся выбросы основных загрязняющих веществ: бензапирена - до нуля, фтористых соединений - в десять раз. На 18% снизится потребление электроэнергии. Мощность завода останется прежней - более 1 млн тонн товарного алюминия в год. Сейчас на площадке идут строительно-монтажные работы, первые пуски новых электролизеров запланированы на 2028 год.

Власти Иркутской области рассматривают возможность создания особой экономической зоны в Братске, где БрАЗ может объединить вокруг себя малый и средний бизнес, использующий алюминиевую продукцию. "Сегодня мы думаем о создании особой экономической зоны, где может использоваться продукция алюминия для малого и среднего предпринимательства. Будем советоваться и, конечно, просить разрешения у правительства РФ. В следующем году город будет подавать заявку [на создание комплексного центра по обращению с отходами], и, если будет создана в перспективе сортировка и комплексный центр, он тоже может войти в состав этой особой экономической зоны", - сказал глава региона журналистам.

Братск в 2019 году одним из первых российских городов вошел в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в связи с наиболее неблагополучной экологической ситуацией. В городе проживают около 230 тыс. человек. Основными загрязнителями воздуха являются крупные промышленные предприятия, транспорт и теплоисточники. Для выполнения экологической задачи в Братске реализуется комплексный плана мероприятий по снижению выбросов. В него входит не только модернизация производств, но и газификация, перевод транспорта на газомоторное топливо. По данным на июль 2025 года, в результате выполнения плана совокупный объем выбросов снизился почти на 16%.