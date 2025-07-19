В диппредставительстве уточнили, что согласно маршрутному листу среди пассажиров на борту были только вьетнамские граждане

ХАНОЙ, 19 июля. /ТАСС/. Посольство России в Ханое не получало обращений в связи с катастрофой туристического судна в заливе Халонг в Южно-Китайском море в северной части Вьетнама. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

"Обращений в связи с крушением туристического судна в Халонге не было", - указали в посольстве. В диппредставительстве уточнили, что согласно маршрутному листу среди пассажиров на борту были только вьетнамские граждане.

Ранее портовые власти провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг, сообщили, что на борту затонувшего судна находились жители Ханоя, приехавшие вместе с семьями в туристическую поездку в Халонг. Самому старшему было 53 года, самому младшему - 3 года. Согласно официальной информации, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека: 48 пассажиров и 5 членов экипажа. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром оно перевернулось.

Спасательные службы обнаружили тела 34 человек, погибших в результате крушения, еще 10 были спасены, сообщило Вьетнамское информационное агентство.