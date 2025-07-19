Такая погода ожидается 20 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о дожде, ливне и граде в некоторых районах Подмосковья с ночи и до конца дня в воскресенье.

"В период с 00:00 [мск] 20 июля и до конца суток по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах гроза, днем град. При грозе порывы ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

Аналогичное предупреждение распространила и пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В МЧС напомнили водителям, что во время непогоды стоит снизить скорость и включить ближний свет или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам же рекомендуется не стоять под деревьями, ЛЭП, металлоконструкциями, избегать открытых пространств и водоемов, а также отойти от шатких строений. Находясь дома, необходимо плотно закрыть окна, убрать вещи с балкона и отключить неиспользуемую технику от электросети, добавили в пресс-службе.