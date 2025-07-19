Благодаря этой схеме на молодую пару ляжет не все финансовое бремя, а только его часть, отметил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские власти должны поддержать молодые семьи созданием специальных жилищных кооперативов, где строительство квартир будет субсидироваться государством. Такое предложение в беседе с ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Такая практика существовала в советское время, в 1980-е годы, и позволила решить жилищные проблемы очень многим молодым семьям. Кооператив получал субсидию до 70% от стоимости строительства жилья, а молодые семьи имели возможность решить таким образом свои проблемы", - пояснил он.

Благодаря такой схеме на молодую пару ляжет не все финансовое бремя, а лишь его часть. "Сейчас, когда молодых семей у нас не так много и есть материнские капиталы, думаю, что вполне реально оказать еще более мощную поддержку благодаря подобным молодежным строительным кооперативам", - резюмировал эксперт.