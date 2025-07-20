Корректировки обусловлены временными ограничениями, которые ввели для обеспечения безопасности авиаперелетов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Аэропорт Внуково предупредил об изменениях в расписании полетов на фоне введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом авиагавань сообщила в своем Telegram-канале.

"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково может быть скорректировано расписание полетов", - говорится в сообщении.

Аэропорт рекомендовал пассажирам уточнять время вылета на онлайн-табло, в Telegram-боте или по телефону справочной аэропорта. Во Внуково подчеркнули, что авиакомпании информируют обо всех изменениях в расписании.

"Обеспечение безопасности полетов - наш безусловный приоритет", - отметили в авиагавани.