В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - 26 градусов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь, гроза, град и температура до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 16 градусов, ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с при грозе. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на понедельник по области будет от плюс 13 до плюс 18 градусов с небольшим дождем.