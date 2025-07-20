Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с праздником

Премьер-министр России отметил, что металлургические предприятия успешно решают поставленные задачи, привлекают инвестиции, строят, модернизируют производственные мощности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником - Днем металлурга, отметив вклад отрасли в обороноспособность страны и благополучную жизнь ее граждан.

"Ваш труд пользуется особым уважением в обществе. Продукция металлургии и металлообработки - это то, без чего не могут обойтись все сферы современной экономики. Отрасль обеспечивает достижение национальных целей, обороноспособность страны, благополучную жизнь наших граждан", - говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что металлургические предприятия успешно решают поставленные задачи, привлекают инвестиции, строят, модернизируют производственные мощности, используют передовые научные разработки.

Премьер добавил, что широкое применение цифровых технологий позволяет отрасли оставаться конкурентоспособной, оптимизировать процессы управления, повышать промышленную безопасность, снижать техногенное воздействие на окружающую среду.

"Но главное, что позволяет комплексу развиваться, - ваша преданность своему делу, компетентность и целеустремленность", - заметил он.

Мишустин пожелал металлургам новых успехов и достижений. Отдельно премьер поблагодарил ветеранов отрасли, которые являются примером для молодых специалистов. "Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям", - заключил Мишустин.

20 июля 2025 года в России отмечается профессиональный праздник - День металлурга. Он был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, отмечается в третье воскресенье июля.