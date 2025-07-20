Собянин объявил об окончании строительства школы в Коммунарке

Учебное учреждение готовится принять 1,1 тыс. человек, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Строительство школы на 1,1 тыс. мест в Коммунарке завершено, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершилось строительство школы на 1 100 мест в Коммунарке. В здании на Новомихайловском шоссе, 1А будут учиться дети с 1 по 11 класс. Для них оборудованы: IT-полигон; лабораторно-исследовательские комплексы; бассейн; спортивные залы; медицинский блок; медиатека; зоны для самостоятельных занятий", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что школа полностью адаптирована для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Рядом с учреждением расположены места для отдыха и площадка с навесами для сбора учеников.

"Уверен, новая школа станет вторым домом для детей одного из самых активно развивающихся районов столицы. Они будут учиться с радостью, комфортом и в безопасности", - добавил мэр.