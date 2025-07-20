Писатель отметил, что система заимствовала слишком много западных подходов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подполковник Росгвардии, писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин считает, что система школьного образования в России нуждается в изменениях, так как она заимствовала слишком много западных подходов, что не привело к положительным результатам. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС, добавив, что уровень образования среди молодежи в настоящее время недостаточен для решения задач, стоящих перед страной.

"Увы, но средний уровень образования современного молодого человека, направляющегося в ту или иную сферу, недостаточен для решения задач, поставленных перед страной. Нам неизбежно придется что-то делать с образованием, потому что мы применили слишком много западных методик. И, увы, приходится признать, что никто из них ничего хорошего предлагать не будет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности упразднения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). "А если и предложат, то у них могут быть цели, которые не способствуют достижению России сверхрезультатов в создании нового поколения научно подготовленных кадров, которые смогут создать очередной приоритет России в науке, космонавтике, IT-сфере и так далее", - дополнил Прилепин.

Он уточнил, что в нынешней системе школьного образования есть ряд позитивных моментов, которые помогли многим школьникам благодаря ЕГЭ поступить в хорошие университеты и добиться успехов. "Конечно, существуют множество вполне убедительных контраргументов, но есть вещи, которые их убивают", - заключил он.

Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений) родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Он является участником специальной военной операции и лауреатом многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех", "Тума" и других.