Председатель Госдумы отметил, что профессионализм, добросовестный труд и нацеленность на результат металлургов заслуживают глубокого уважения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником - Днем металлурга, отметив, что отрасль имеет стратегическое значение для обороноспособности РФ.

"Устойчивое развитие металлургии имеет стратегическое значение для укрепления экономики, наращивания индустриального потенциала, обеспечения обороноспособности нашей страны. Реализации масштабных инфраструктурных проектов и улучшения качества жизни граждан. Совершенствуя технологические процессы, коллективы предприятий отрасли повышают промышленную и экологическую безопасность производств", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Госдумы.

Спикер ГД подчеркнул, что профессионализм, добросовестный труд и нацеленность на результат металлургов заслуживают глубокого уважения. Володин пожелал работникам и ветеранам комплекса дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.

20 июля 2025 года в России отмечается профессиональный праздник - День металлурга. Он был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, отмечается в третье воскресенье июля.