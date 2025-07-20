Мэр Москвы отметил вклад народного артиста РФ в развитие отечественного искусства

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста РФ композитора Давида Тухманова, отметив его огромный вклад в развитие искусства России. Телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

"Выдающийся композитор, вы вносите огромный вклад в развитие отечественного искусства. За годы плодотворной творческой деятельности вами созданы десятки шедевров, обогативших золотую музыкальную коллекцию. Многие ваши необыкновенно мелодичные песни стали поистине народными, объединяя людей вокруг ценностей любви, добра, красоты, патриотизма и помогая делать мир чуточку лучше. Пусть в вашей биографии будет еще немало замечательных произведений - на радость слушателям и на благо культуры", - говорится в телеграмме.

Мэр пожелал композитору доброго здоровья, бодрости духа, творческого и жизненного долголетия.

Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 1958 году окончил по классу фортепиано Детскую музыкальную школу им. Гнесиных (ныне Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж, им. Гнесиных), после чего поступил на композиторское отделение Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных). Окончил вуз в 1963 году по классу педагога Фабия Витачека.

Композитор написал музыку к таким знаменитым композициям, как "Последняя электричка", "Я люблю тебя, Россия", "Мой адрес - Советский Союз", "Мы - большая семья", "День Победы". Композитор работает в различных жанрах, он создавал как эстрадную, так и камерную музыку. Написанные им песни исполняли Александр Градский, Леонид Бергер, Валерий Ободзинский, Нина Бродская, Валерий Леонтьев, Николай Носков, Лев Лещенко.