Председатель объединения "Былина" Андрей Кораблев указал, что объект обнаружили на территории бывшего рыбоконсервного комбината

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Активисты русского этнокультурного объединения "Былина" города Атырау (до 1992 года - Гурьев) установили, что на территории бывшего рыбоконсервного комбината, не работающего уже много лет, существует заброшенное захоронение более 70 красноармейцев, лечившихся в гурьевских эвакогоспиталях во времена Великой Отечественной войны. Захоронения обнаружены в виде братских могил. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель объединения Андрей Кораблев.

"Не так давно я, работая с [архивными] базами, обнаружил данные порядка более 70 человек, которые были похоронены на этом кладбище", - рассказал Кораблев. "Раньше у нас здесь был рыбоконсервный комбинат, и на существовавшем мусульманском кладбище недалеко от комбината велось захоронение бойцов, которые скончались в эвакогоспиталях Гурьева", - пояснил Кораблев. Он указал, что, по данным некоторых местных старожилов, раньше на этих братских могилах стояли не сохранившиеся сегодня колышки с красной звездой и номером захоронения. "В настоящее время нами ведется работа по установлению новых имен красноармейцев", - добавил он.

Председатель объединения указал, что в регионе существуют и другие захоронения бойцов из госпиталей. В частности, еще более 80 человек были захоронены на православном кладбище города, и там ранее был установлен соответствующий мемориал. Объединение "Былина" намерено обратиться к властям Атырау с инициативой установления мемориала на кладбище близ бывшего рыбоконсервного комбината и об обустройстве захоронения. "Надо вспоминать о тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы не только 9 мая, а всегда. Это наш священный долг", - подчеркнул Кораблев.

Он напомнил, что в Гурьеве во время Великой Отечественной войны работало множество фронтовых эвакуационных госпиталей, в них было доставлено более 9 тысяч раненых. "В самом городе работало 9 эвакогоспиталей и один базовый лазарет. А также в поселке Доссор был размещен еще один эвакогоспиталь для легкораненых бойцов. Это обновленная информация, которую мне также удалось установить, работая с документами", - сказал Кораблев.

В июне в Казахстане был представлен сборник "Одна на всех" о фронтовиках - жителях Атырауской области, изданный при поддержке Генерального консульства России и представительства Россотрудничества в Уральске. Руководителем и инициатором проекта стал Андрей Кораблев.