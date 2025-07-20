Экс-министр иностранных дел Австрии отметила, что один из ее котов по имени Хан Касим решил "присоединиться к службе в прекрасной старой церкви, построенной в 1820-х годах"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала о том, как ее кот пошел вместе с ней на воскресную службу в православную церковь.

"Позвольте пожелать всем как можно более спокойного воскресенья - насколько это возможно на фоне множества бедствий, обрушившихся на человечество, - от Газы до Сирии и за их пределами", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам экс-главы МИД Австрии, один из ее котов по имени Хан Касим решил "присоединиться к службе в прекрасной старой церкви, построенной в 1820-х годах", а "пожилые прихожанки с теплыми улыбками встретили этого игривого четырехлапого гостя".

"Вот она - Россия! Я и сама чувствую себя здесь желанной гостьей, хотя почти ничего не понимаю в богослужении. Но в атмосфере витает особое умиротворение, которое мне не доводилось ощущать в церкви, откуда я приехала", - добавила Кнайсль.