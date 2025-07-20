Ему был 101 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Санкт-Петербурга Зиновий Меркин умер на 102-м году жизни. Соболезнования выразил губернатор города Александр Беглов.

"На 102 году ушел из жизни почетный гражданин Санкт Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета Ленинградской Армии народного ополчения Зиновий Леонидович Меркин. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что жизнь Меркина - пример беззаветной любви к Родине и городу. В 17 лет он ушел на фронт и был зачислен во 2-й стрелковый полк Ленинградской армии народного ополчения. Первый бой принял под Нарвой, воевал на Невском пятачке, Курской дуге, на Кавказе. Участвовал в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Румынии и Германии. Служил сапером, затем - в общевойсковой разведке.

После Победы Меркин вернулся в Ленинград и почти полвека трудился на промышленных предприятиях. В 90-е годы он начал общественную работу в Совете Ленинградской Армии народного ополчения и активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. Его подвиги и труд отмечены высокими государственными наградами, в их числе - ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медаль "За оборону Ленинграда", орден Почета.

"В год 80-летия Великой Победы Зиновий Меркин был удостоен высшей петербургской награды - звания "Почетный гражданин Санкт Петербурга". Зиновий Леонидович - настоящий ленинградец-петербуржец, человек Поколения Победителей - мужественный, с огромной силой духа и ответственностью за судьбу страны", - подчеркнул Беглов.