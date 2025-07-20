В Камчатском крае могут находиться 12-15 тыс. туристов, отметили в ассоциации

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские туроператоры не получали никаких обращений в связи с произошедшими на Камчатке землетрясениями, в настоящий момент там могут находиться 12-15 тыс. туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале.

"На Камчатке могут находиться 12-15 тыс. туристов, большинство из них - организованные. <…> Опрошенные туроператоры на данный момент не получали никаких сообщений от туристов с Камчатки в связи с землетрясениями", - говорится в сообщении.

В АТОР напомнили, что 20 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошла серия землетрясений. Самые сильные толчки достигали магнитуды 7,6, их почувствовали жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района. По словам губернатора края Владимира Солодова, в населенных пунктах цунами не зафиксировано. Возможны повторные толчки (афтершоки).